Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı

ABD ile AB arasındaki ticaret savaşı sürüyor. ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği ile görüşmelerinin bir yere varmadığını ifade ederek tarifelerin yüzde 50 olarak uygulanmasın istediğini belirtti.

Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada "Birincil amacı ABD'nin ticaretteki avantajını kullanmak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zordu. Güçlü ticaret engelleri, KDV, şirketlere gülünç cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, manipülasyonlar, Amerikan şirketlerine karşı haksız davalar ve daha fazlası yılda 250 milyar dolardan fazla bir ticaret açığına yol açtı; bu rakam kabul edilemez. Onlarla görüşmelerimiz hiçbir yere varmıyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Ürün ABD'de üretilirse veya inşa edilirse gümrük vergisi yok. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

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APPLE'A DA YÜZDE 25'LİK TARİFE UYARISI

Trump hesabından ayrıca Apple'a yönelik de tarife açıklaması yaptı ve "ABD'de üretilmeyen iPhone'lara en az yüzde 25 tarife gelebilir" dedi.

Trump açıklamasında "Apple'da Tim Cook'a uzun zaman önce, ABD'de satılacak iPhone'larının Hindistan'da veya başka bir yerde değil, ABD'de üretilip yapılmasını beklediğimi bildirdim. Eğer durum böyle değilse, Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ödenmelidir" dedi.