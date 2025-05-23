Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.353,65 %-1,28
        DOLAR 39,0307 %0,27
        EURO 44,1994 %0,43
        GRAM ALTIN 4.209,74 %2,10
        FAİZ 44,83 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 41,62 %0,56
        BITCOIN 109.362,00 %-1,56
        GBP/TRY 52,6964 %0,74
        EUR/USD 1,1325 %0,39
        BRENT 63,90 %-0,90
        ÇEYREK ALTIN 6.882,92 %2,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump, AB ile gerçekleştirdikleri müzakerelerde bir yere varılamadığını belirterek "1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Apple'a yönelik de tarife açıklaması yaptı ve "ABD'de üretilmeyen iPhone'lara en az yüzde 25 tarife gelebilir" dedi. Trump'ın açıklamaları sonrası Yen, Dolar karşısında yüzde 1 yükseldi, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2 geriledi, ons altın da ise yükseliş yüzde 1.5'u aştı. Apple hisseleri ise ABD Başkanı'nın tarife tehdidi sonrası seans öncesi işlemlerde yüzde 4 geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD ile AB arasındaki ticaret savaşı sürüyor. ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği ile görüşmelerinin bir yere varmadığını ifade ederek tarifelerin yüzde 50 olarak uygulanmasın istediğini belirtti.

        Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada "Birincil amacı ABD'nin ticaretteki avantajını kullanmak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zordu. Güçlü ticaret engelleri, KDV, şirketlere gülünç cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, manipülasyonlar, Amerikan şirketlerine karşı haksız davalar ve daha fazlası yılda 250 milyar dolardan fazla bir ticaret açığına yol açtı; bu rakam kabul edilemez. Onlarla görüşmelerimiz hiçbir yere varmıyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Ürün ABD'de üretilirse veya inşa edilirse gümrük vergisi yok. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

        APPLE'A DA YÜZDE 25'LİK TARİFE UYARISI

        Trump hesabından ayrıca Apple'a yönelik de tarife açıklaması yaptı ve "ABD'de üretilmeyen iPhone'lara en az yüzde 25 tarife gelebilir" dedi.

        Trump açıklamasında "Apple'da Tim Cook'a uzun zaman önce, ABD'de satılacak iPhone'larının Hindistan'da veya başka bir yerde değil, ABD'de üretilip yapılmasını beklediğimi bildirdim. Eğer durum böyle değilse, Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ödenmelidir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Habertürk Anasayfa