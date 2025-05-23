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        Haberler Gündem Son dakika: Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Fahrettin Altun'dan açıklama - Bayram tatili kaç gün?

        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:18
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        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı tatilinin 6-9 Haziran arasında olacağını, uzatılma olmayacağını açıkladı.

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından açıklama yaptı.

        Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

        Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

        Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.

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