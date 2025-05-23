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        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti, 180 gün muafiyet tanıdı

        ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletildiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Suriye'ye; Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında uygulanan yaptırımlar konusunda 180 gün muafiyet tanındığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.05.2025 - 23:42 Güncelleme: 24.05.2025 - 02:00
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        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
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        ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri doğrultusunda, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletildiğini duyururken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Suriye'ye Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında uygulanan yaptırımlar konusunda 180 gün muafiyet tanındığını bildirdi.

        Hazine Bakanlığı, alınan kararın, Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasıyla ilgili söylemleriyle uyumlu olduğunu bildirdi.

        Açıklamada, bu adımın Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

        Açıklamada, genel lisansın Suriye Yaptırımları Yönetmeliği kapsamındaki yasaklanmış işlemlere izin vererek "fiilen Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı" aktarıldı.

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        Lisansın "Önce Amerika" stratejisi doğrultusunda yeni yatırımların ve özel sektör faaliyetlerinin önünü açacağı belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında bir muafiyet yayımlayarak ABD'nin ortaklarının, müttefiklerinin ve bölgenin Suriye'nin potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmasını mümkün kılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, "Bu, Beşşar Esed rejiminin ihlalleri nedeniyle Suriye'ye uygulanan yaptırımların tüm yapısını kaldırmaya yönelik ABD hükümetinin daha geniş kapsamlı çabasının sadece bir parçası." ifadesi kullanıldı.

        ABD hükümetinin, "istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde olan" bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki gelişmeleri ve ilerlemeyi izlemeye devam edeceği belirtildi.

        Suriye ekonomisinin tüm sektörlerindeki faaliyetlerin yürütülmesi kolaylaştırılacak

        Açıklamada, söz konusu lisansın terör örgütlerine, insan hakları ihlalleri ve savaş suçları işleyenlere, uyuşturucu kaçakçılarına veya eski Esed rejimine herhangi bir kolaylık sağlamadan, Suriye ekonomisinin tüm sektörlerindeki faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştıracağı aktarıldı. Ayrıca, eski Esed rejiminin "başlıca destekçileri" olarak nitelendirilen Rusya, İran veya Kuzey Kore lehine işlemlere izin verilmediği kaydedildi.

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        ABD'nin dış politika çıkarları doğrultusunda Suriye'nin ekonomisini, finans sektörünü ve altyapısını yeniden inşa etmeye yardımcı olmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, bunun için Suriye'ye yeni yatırımların çekilmesi ve yeni hükümetin desteklenmesinin önemli olduğu vurgulandı.

        Yayımlanan genel lisans ile ABD'nin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamında normalde yasak olan işlemlere izin verildiği, bu işlemler arasında Suriye'ye yeni yatırım yapılmasının, ülkeye finansal ve diğer hizmetlerin sağlanmasının ve Suriye menşeli petrol veya petrol ürünleriyle ilgili işlemlerin yer aldığı aktarıldı.

        Ayrıca, yeni Suriye hükümeti ile genel lisansta belirtilen bazı kişilerle yapılacak tüm işlemlere de izin verilirken, ABD'li finans kuruluşlarının Suriye Ticaret Bankası için muhabir hesapları tutmalarına izin vermek için istisnai bir muafiyetin de sağlandığı kaydedildi.

        ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisans kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve hükümetinin yanı sıra Suriye Merkez Bankası, bazı Suriyeli bankalar ile enerji şirketleri ve kamu kuruluşlarıyla işlemlere izin verildi.

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