İtalya Serie A'da şampiyon Napoli... İlk olarak Arjantinli futbol efsanesi Maradona'nın şampiyon yaparak dünya futboluna tanıttığı Napoli, İtalya'da bir kez daha mutlu sona ulaştı.

Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli, 38. ve son hafta maçında evinde Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek sezonu 82 puanla Inter'in 1 puan önünde lider tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

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Napoli'ye galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri, 42. dakikada Scott McTominay ile 51. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

4. KEZ ŞAMPİYON! Kısa dönemde 2023'ün ardından yeniden şampiyon olan Napoli, toplamda ise 4. kez Serie A'da mutlu sona ulaştı. Napoli, Maradona'nın forma giydiği 1987 ve 1990'da İtalya'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

INTER'E GALİBİYET YETMEDİ Ligde son haftaya şampiyonluk umuduyla giren Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ise 38. haftada deplasmanda Como'yu 2-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonluğu Napoli'ye kaptırdı. De Vrij ve Correa'nın golleriyle kazanan Milano temsilcisi, Serie A'da sezou 81 puanla Napoli'nin 1 puan arkasında ikinci sırada tamamladı.