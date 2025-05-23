Fenerbahçe 7 yıl sonra Euroleague finalinde!

JASIKEVICIUS ŞANSSIZLIĞINI KIRDI!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Final Four organizasyonlarındaki şansızlığını yendi. Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Final Four'da yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Final Four'daki diğer 4 yarı final maçını kaybetmişti.