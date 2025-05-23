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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe 7 yıl sonra Euroleague finalinde! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe 7 yıl sonra Euroleague finalinde!

        Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da (Dörtlü Final), Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 82-76 yenerek tarihinde 4. kez finale yükseldi. Euroleague'de 1 şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler, son olarak 2018 yılında finalde mücadele etmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:47 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:47
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        • 1

          Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de (Avrupa Ligi) tarihinde 4. kez finale yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Final Four (Dörtlü Final) organizasyonunda Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşan sarı-lacivertliler, tamamını kontrolü altında geçirdiği maçı 82-76 kazanarak finale kaldı.

        • 2

          Tarihinde 7. kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe Beko, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 4. kez adını finale yazdırdı. Kupayı 2017'de müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için Olympiakos-Monaco maçının galibiyle 25 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak.

        • 3

          JASIKEVICIUS ŞANSSIZLIĞINI KIRDI!

          Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Final Four organizasyonlarındaki şansızlığını yendi. Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Final Four'da yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Final Four'daki diğer 4 yarı final maçını kaybetmişti.

        • 4

          49 yaşındaki başantrenör, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı Final Four organizasyonlarında ilk kez galip geldi. İki başantrenör arasındaki rekabette daha önce oynanan iki karşılaşmada da Ataman'ın takımları galip gelmişti.

        • 5

          ATAMAN BU SEFER FİNALİ GÖREMEDİ

          Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu sefer Final Four'da final sevinci yaşayamadı. Avrupa kupalarında 5 farklı takımla 7 kez final heyecanı yaşayan Ataman, Euroleague'de 2019, 2021 ve 2022'de Anadolu Efes, 2024'te ise Panathinaikos'la finalde yer almıştı. Ataman'ın takımı, Fenerbahçe'ye kaybetti ve bu sefer finale kalamadı.

        • 6

          MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

          Fenerbahçeli taraftarlar, 7 yıl sonra gelen finali büyük bir mutlulukla karşıladı. Maç boyunca takıma büyük destek veren taraftarlara, Olympiakoslu basketbolseverler de eşlik etti.

        • 7

          MVP HALL

          Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall oldu. Karşılaşmayı 18 sayıyla tamamlayan Hall, maçın en iyi ismi oldu. Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 15, Errick McCollum ise 13 sayıyla galibiyette önemli oynadı.

        • 8

          CEDİ OSMAN'IN 22 SAYISI PANATHINAIKOS'A YETMEDİ

          Panathinaikos AKTOR'da Cedi Osman'ın başarılı performansı galibiyet için yeterli olmadı. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamladı. Yunan ekibinde son periyotta 5 faulle oyundan çıkan sezonun MVP'si Kendrick Nunn ise 19 sayı attı.

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