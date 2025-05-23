DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre DEM Parti 27 Mayıs Salı günü TBMM'de saat 11.30'da MHP'yi ziyaret edecek. Görüşmede MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin olup olmayacağı henüz netleşmedi.

SIRADA AK PARTİ ZİYARETİ VAR

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DEM Heyeti'nin önümüzdeki hafta TBMM'de AK Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

BAKIRHAN DAVUTOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen basına kapalı görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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Görüşmede ayrıca, siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımların ele alındığı ifade edildi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetimiz Gelecek Partisi’ni ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; Türkiye'nin demokratikleşme süreci, İmralı Heyetimizin Abdullah Öcalan ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs tarihinde açıkladığı kongre kararları ele alındı. Ayrıca, partiler arası diyaloğun derinleştirilmesi ile Meclis çerçevesinde barış ve çözüm yolunda atılması gereken adımlar değerlendirildi. TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil edilmesini sağlayacak bir yöntemin benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.