Fenerbahçe Beko - Panathinaikos: 82-76 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko son şampiyonu dize getirdi, THY Euroleague'de finale yükseldi! Sarı-lacivertliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı finalinde karşılaştığı son şampiyon Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 82-76 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Kanarya, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 4. kez finalde mücadele edecek.

Karşılaşmaya boyalı alanda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Savunmada oldukça etkili olan sarı-lacivertliler, çeyreğin sonunda farkı çift hanelere yükseltti: 22-12. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-13 üstün kapattı.

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İkinci çeyreği Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık üstünlük yakaladı: 31-18. Hücumda temposu düşen Fenerbahçe Beko karşısında içeriden sayılar üreten Panathinaikos AKTOR, farkı 18. dakikada tek hanelere (35-27) çekti. Devrenin son sayısını Panathinaikos AKTOR adına Nunn atarken, son 4 dakika çok kötü hücum eden Fenerbahçe Beko buna karşın soyunma odasına 38-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Nunn'ın basketlerine Melli'yle cevap veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-37 üstün tamamladı. McCollum ile hücumda yeniden canlanan sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8'e (53-45) çıkarttı. Fenerbahçe Beko, son periyoda 55-48 önde girdi. Final periyoduna Melli'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkarmayı başardı: 59-48. Yunan ekibi, Cedi Osman'ın hücumdaki skorer oyunuyla farkı 34. dakikada 5'e (61-56) indirdi. Fenerbahçe Beko, Hall ile farkı açmaya çalışırken, Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın hücum performansıyla bitime 3 dakika kala farkı 5'e düşürdü: 67-62. Son bölümde Hall ile kontrolü ele alan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 82-76 kazanarak adını finale yazdırdı. DEV FİNAL 25 MAYIS'TA Tarihinde 4. kez finale kalan sarı-lacivertli takım, yarı finalde Olympiakosu deviren Monaco ile kupa için kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk maçı 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de Etihad Arena'da oynanacak. REKLAM

BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN TAKIMA DESTEK Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, önemli maçta takımını yalnız bırakmadı. Ali Koç, karşılaşmayı oğlu Kerim Rahmi Koç ile saha kenarındaki alandan takip etti. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi, teknik direktör Volkan Demirel de Etihad Arena'ya gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.

Salon: Etihad Arena Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa) Fenerbahçe Beko: Hall 18, Guduric 3, Hayes-Davis 7, Colson 3, Birch 2, McCollum 13, Baldwin 10, Melli 9, Tarık Biberovic 15, Sertaç Şanlı, Pierre 2 Panathinaikos AKTOR: Grant 15, Nunn 19, Cedi Osman 22, Hernangomez 5, Gabriel 4, Brown, Sloukas 2, Lessort 7, Papapetrou, Mitoglou, Ömer Faruk Yurtseven 2 1. Periyot: 22-12 Devre: 38-33 3. Periyot: 55-48 Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Nunn (Panathinaikos AKTOR)