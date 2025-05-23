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        Haberler Dünya Sergey Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi | Dış Haberler

        Sergey Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşruiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Zelenskiy'nin meşruiyetine dair konunun Ukrayna'da sorunun çözümü açısından belirleyici olacağını ifade ederken "Başkan Putin'in de belirttiği gibi Başkan Zelenskiy'nin meşruiyeti bulunmuyor." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.05.2025 - 19:08 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:08
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        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile 2’nci tur barış görüşmelerin yakında yapılacağını bildirdi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile 2’nci tur barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Lavrov, memorandum üzerindeki çalışmaların Moskova tarafından ileri bir aşamada olduğunu belirterek, Ukrayna ile 2’nci tur barış görüşmelerinin yakında yapılacağını kaydetti. Lavrov, “Zelenskiy'nin meşruiyeti meselesi, Ukrayna'nın çözümüne ilişkin belgelerin imzalanmasında belirleyici olacaktır” dedi.

        Lavrov, Ukrayna adına kimin meşruiyet sahibi olduğuna bakacaklarını belirtirken, bu konuda en iyi çözümün belki de seçimler olacağını dile getirdi.

        Lavrov, "Arabayı atın önüne koşuyorsunuz. Önce bir anlaşmaya sahip olmalısınız. Bu olduğunda karar vereceğiz. Ancak Başkan Putin'in de defalarca belirttiği gibi Başkan Zelenskiy'nin meşruiyeti bulunmuyor" şeklinde konuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir, temsilîdir

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