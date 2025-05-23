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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında | Son dakika haberleri

        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avrasya Tüneli'nin işletmecileri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:07
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        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu da gözaltına alındı.

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

        Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Avrasya Tüneli'nin ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

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