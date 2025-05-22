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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 22 Mayıs 2025 | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: 22 Mayıs Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "22 Mayıs Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 00:26 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:26
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        • 1

          22 Mayıs 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        • 2

          YASAMA BÖLÜMÜ

          TBMM KARARI

          1450 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          KURUL KARARI

          –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32318] Sayılı Kararı

        • 3

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2025/50, K: 2025/47 Sayılı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2025 Tarihli ve 2022/60965 Başvuru Numaralı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 4
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