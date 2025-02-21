21 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı!
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 21 Şubat 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...
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21 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra anayasa kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...
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21 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 93) (5199 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/66, K: 2024/185 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2020/34532 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2024/15819 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2024 Tarihli ve 2019/12951 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2024 Tarihli ve 2019/36380 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/10/2024 Tarihli ve 2020/23944 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2021/36551 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2021/46030 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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