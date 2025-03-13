Resmi Gazete kararları yayımlandı: İşte 13 Mart 2025 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla yayımlanıyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 13 Mart 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...
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Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra anayasa mahkemesi kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...
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13 MART RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Araç, Sistem, Aksam ve Ayrı Teknik Ünitelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/2022/163)
–– Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-35/B.1)
–– Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ (III-35/B.2)
–– Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-62.2.b)
–– Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (VII-128.10)
KURUL KARARI
–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 6/3/2025 Tarihli ve 2025-14/1 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/61, K: 2024/209 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/106, K: 2024/224 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/86, K: 2024/230 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/88, K: 2024/231 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/105 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2020/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/106 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/107 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2020/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/108 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2020/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/109 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/110 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2021/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/111 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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