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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıymetli madende kapsam genişletildi - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıymetli madende kapsam genişletildi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle kıymetli madenlerde kapsam genişletildi. Buna göre tebliğde yapılan değişiklikle bankalar altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum da alıp satabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 08:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:35
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        Kıymetli madende kapsam genişletildi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle kıymetli madenlerde kapsam genişletildi.

        Tebliğle 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 1 inci maddesinde yer alan “bankalarca altın, gümüş ve platin” ibaresi “bankalarca altın, gümüş, platin ve paladyum” şeklinde değiştirildi.

        Buna göre değişiklikle, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenler arasına paladyum da dahil edildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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