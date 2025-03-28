Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıymetli madende kapsam genişletildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle kıymetli madenlerde kapsam genişletildi.

Tebliğle 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 1 inci maddesinde yer alan “bankalarca altın, gümüş ve platin” ibaresi “bankalarca altın, gümüş, platin ve paladyum” şeklinde değiştirildi.

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Buna göre değişiklikle, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenler arasına paladyum da dahil edildi.

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