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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alışveriş merkezleri (AVM) için yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşımayan yapı ve işletmelerde AVM ibaresi kullanılamayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:01
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        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
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        Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşımayan yapı ve işletmelerde AVM ibaresi kullanılamayacak.

        Yönetmeliğe "Alışveriş merkezi niteliğini taşımayan yapı ve işletmeler alışveriş merkezi ibaresini kullanama" fıkrası eklenirken, aynı yönetmeliğin 5. maddesinin başlığı "Alışveriş merkezinin projelendirilmesi, ruhsatlandırılması ve yükümlülüklerin askıya alınması" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan 'kabul edilir' ibaresinin ardından ise 've bu projelerin yapı ruhsatında yapının niteliği alışveriş merkezi olarak belirtilir' ibaresi ve ikinci fıkrasına "Ortak kullanım alanlarına yer verilmeyen alışveriş merkezi projeleri için yapı ruhsatı düzenlenmez" cümlesi eklenerek yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

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        AVM'lerin "ortak kullanım alanlarına" yönelik tanım maddesinin eklenmesiyle, ortak kullanım alanlarına yer verilmeyen alışveriş merkezi projeleri için yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Doğrudan kullanıma açık olmayan dış cephe ve çatı gibi alanlar yönetmelik kapsamında ortak kullanım alanı kabul edilmeyecek.

        Yönetmelik ile getirilen yükümlülükler resen veya başvuru üzerine; satış alanı 10,000 metrekarenin veya iş yeri sayısı 30'un altında olan alışveriş merkezleri için doğrudan, 10,000 ila 20,000 metrekare satış alanına sahip alışveriş merkezleri için alışveriş merkezinin faaliyeti esnasında iş yerlerinin yarısından fazlasının faal olmadığının veya ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren perakende işletmeler tarafından işletilmediğinin tespiti halinde Ticaret Bakanlığınca askıya alınabilecek.

        Karar göre her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak Nisan ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilecek. Ortak gelir ve gider raporunda; tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle ortak gelir ve giderler, birim satış alanına düşen ortak gider tutarı, boş iş yerleri ile perakende işletmeler adına işyeri sahipleri tarafından karşılanan ortak gider tutarları gibi unsurlara yer verilecek.

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