Resmi Gazete'de yayımlandı: Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları belirlendi

Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon ton olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarıldı.