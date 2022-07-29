27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

İHA

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak.

İHA'nın haberine göre; eleman temininde güçlük çeken çeşitli birimlere 2022 yılı sonuna kadar 19 bin 694 uzman tabip, 7 bin 114 tabip, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 1 diş tabibi, 1 diyetisyen, 3 hemşire, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.