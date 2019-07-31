31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün Resmi Gazete'de neler yayınlandı? 31 Temmuz 2019 tarihli ve 30848 sayılı Resmi Gazete kararları belli oldu. Dikkat çekenler arasında Hazine ve Maliye Bakanlığında atama kararı öne çıktı. Dün de Sağlık Bakanlığı personel alımı dikkat çekmişti.
İŞTE 31 TEMMUZ 2019 RESMİ GAZETE
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Başkontrolörü Ahmet TUTAL’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/247)
YÖNETMELİKLER
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞ
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/57050 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/69236 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/78974 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2019 Tarihli ve 2016/7508 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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