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        Haberler Yaşam Resimli Hıdırellez mesajları 2024: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, yeni, resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri!

        Resimli Hıdırellez mesajları 2024! En güzel, anlamlı, kısa, uzun, yeni Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri

        Baharı müjdeleyen Hıdırellezin gelmesiyle Hıdırellez mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Doğanın uyanışını kutlamak ve sevdiklerinin bugününe ortak olmak isteyen vatandaşlar resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Whatsapp, SMS aracalığıyla gönderebileceğiniz en güzel Hıdırellez mesajlarına dair seçenekler haberimizde yer alıyor. İşte 2024 yılına özel Hıdırellez mesajları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 05.05.2024 - 20:13
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        • 1

          Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlarda kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olarak günümüze kadar gelen Hıdırellez kutlu olsun! En güzel, anlamlı, resimli Hıdırellez mesajları ile sevdiklerinizin bugününe ortak olabilirsiniz. İşte en farklı seçeneklerle Hıdırellez mesajı ve kutlama sözleri

        • 2

          EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI

          Hıdırellez Bayramı'nız kutlu olsun! Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Güzel günler seninle olsun...

        • 3

          RESİMLİ HIDIRELLEZ MESAJLARI

          Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

          Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.

          Hıdırellez kutlu olsun! Bu güzel bahar gününde tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle.

          Hızır'ın bereketi, İlyas'ın duası üzerinize olsun. Hıdırellez Bayramınız mübarek olsun!

          Baharın müjdecisi Hıdırellez geldi çattı! Bu özel günde sevdiklerinizle birlikte mutlu ve bereketli bir yıl geçirmenizi dilerim.

          Hıdırellez'in bereketi ve mutluluğu tüm evlerinizi doldursun. Bu güzel günde dileklerinizin kabul olması dileğiyle.

        • 4

          Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun! Bu özel günde sevdiklerinizle birlikte güzel zaman geçirmenizi dilerim.

          Hıdırellez kutlu olsun! Bu güzel bahar gününde tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle.

          Hızır'ın bereketi, İlyas'ın duası üzerinize olsun. Hıdırellez Bayramınız mübarek olsun!

          Baharın müjdecisi Hıdırellez geldi çattı! Bu özel günde sevdiklerinizle birlikte mutlu ve bereketli bir yıl geçirmenizi dilerim.

          Hıdırellez'in bereketi ve mutluluğu tüm evlerinizi doldursun. Bu güzel günde dileklerinizin kabul olması dileğiyle.

        • 5

          Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

          Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum.

          Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

          Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

          Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

        • 6

          Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun! Bu özel günde sevdiklerinizle birlikte güzel zaman geçirmenizi dilerim.

        • 7
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