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        Resimli Cuma mesajları! En anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli cuma mesajları ve sözleri!

        Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Bu önemli günde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, kısa, resimli, ayetli, dualı, cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 14 Temmuz 2023 en güzel Hayırlı Cumalar mesajları ve resimli Cumanız Mübarek Olsun sözleri...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 01:00
        • 1

          Cuma namazına kısa bir süre kalırken, en güzel, resimli cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Akrabalarının ve yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve  en güzel Cumanız Mübarek Olsun sözlerini internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte en güzel, kısa, resimli, ayetli, dualı, cuma mesajları ve sözleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          "Allah'ım senin adınla başladığım bu günümde bana, aileme ve sana el açan her kuluna iyilik, güzellik ve hayırlar nasip et... Hayırlı Cumalar."

        • 5

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 6

          Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 7

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)

          Hayırlı cumalar.

        • 8

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)

          Hayırlı cumalar.

        • 9

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        • 10

          Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)

          Hayırlı cumalar.

        • 11

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 12

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        • 13

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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