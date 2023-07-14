Cuma namazına kısa bir süre kalırken, en güzel, resimli cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Akrabalarının ve yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve en güzel Cumanız Mübarek Olsun sözlerini internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte en güzel, kısa, resimli, ayetli, dualı, cuma mesajları ve sözleri...