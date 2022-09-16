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Rennes - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Rennes takımına konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve haftayı 4 puanla tamamladı. Sarı-lacivertliler 2-0 geriye düşmesine rağmen İrfan Can Kahveci ve 90+2'de Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle Fransa'dan yenilgisiz döndü. Spor yazarları Rennes - Fenerbahçe maçını yorumladı

16.09.2022 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEHMET DEMİRKOL: Fenerbahçe ligde son haftalarda kullanışlı bir savunma çizgisi oluşturdu. Son iki maçın ilk devrelerinde rakipleri 14 kez ofsayta düşüren bir kolaylık. Dün gece Rennes karşısında ilk yarıda işe yarayan bu silah 2. yarıda Fransızlar için oldukça kullanışlı oldu. Arka arkaya 2 gol de bu yolla geldi. 

  • Tabii başka bir teknik ve hız seviyesi... İlk yarıda kurmaya çalıştıkları baskıyı hem de Arao ve Crespo sahada değilken kırabilmiş olmak önemli. Çünkü Fenerbahçe’nin bu sezon karşılaştığı en yüksek fizik seviye buydu. 

  • 2. yarının ilk 10 dakikası dışında her şey yolunda gitti denebilir. Sonra 4’lüye dönüş  ve o dakikaya kadar Lincoln’le birlikte ayak uydurmakta zorlanan İrfan’ın şahane golü tribünleri söndürdü ve bizi ateşimizi de yeniden yaktı. 

  • Doku oyuna girene kadar. 20 yaşındaki hücumbot bütün dengeyi anında değiştirdi. Bu dalgalanmaların altından kalkmak ve dramatik bir finalle 2-0’dan maçı 1 puana getirmek son yıllarda Fenerbahçe için hem de bu seviyede bir rakibe karşı hiç gördüğümüz bir durum değil. Sevapları günahlarının çok ötesinde bir oyun oldu. Yüreklenmek için yeterli sebep var. 

  • UĞUR MELEKE: Beş yıldır bu seviyede yarışan Rennes, şu anda Avrupa Ligi’nin en değerli altıncı takımı. Roazhon’a bu turnuvanın en iyi takımları Arsenal veya ManU da gelse belki kolay çıkamayabilirlerdi. 

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