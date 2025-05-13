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        Haberler Bilgi Yaşam Renklerin ve desenlerin dili: Kore’nin geleneksel kıyafeti Hanbok’un hikayesi!

        Renklerin ve desenlerin dili: Kore’nin geleneksel kıyafeti Hanbok’un hikayesi!

        Kore'nin binlerce yıllık kültürel mirasının en zarif temsilcilerinden biri olan hanbok, tarih boyunca hem günlük yaşamda hem de özel törenlerde önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde ise modern tasarımlarla yeniden hayat bulan hanbok, geleneksel ile çağdaşın mükemmel bir birleşimini sunmaktadır. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 06:27 Güncelleme: 13.05.2025 - 06:27
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        Kore'nin geleneksel kıyafeti Hanbok'un hikayesi!
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        Renklerin ve desenlerin diliyle konuşan, her bir dikişinde tarih barındıran hanbok, Kore'nin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Modern dünyada da kendine yer bulan bu geleneksel kıyafet, geçmişin izlerini günümüze taşıyor...

        HANBOK'UN TARİHİ KÖKENLERİ

        Hanbok'un kökeni, Kore Yarımadası'nda hüküm süren Üç Krallık Dönemi'ne (MÖ 57 – MS 668) kadar uzanır. Bu dönemde hanbok; üst giysi olarak jeogori (ceket benzeri bir üstlük), alt giysi olarak ise erkekler için baji (pantolon) ve kadınlar için chima (uzun etek) şeklinde tasarlanmıştır. Zamanla, hanbok'un tasarımı ve kullanımı, sosyal sınıflar, cinsiyet ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak çeşitlenmiştir.

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        HANBOK'UN TASARIM ÖZELLİKLERİ

        Hanbok, düz kesimli ve vücuda oturmayan yapısıyla dikkat çeker. Üst giysi olan jeogori, genellikle sağdan sola doğru kapanır ve goreum adı verilen bir kurdele ile bağlanır. Alt giysi olan chima ve baji ise geniş ve rahattır, bu da hareket özgürlüğü sağlar. Hanbok'un tasarımında kullanılan renkler ve desenler, giyenin sosyal statüsünü, yaşını ve medeni durumunu yansıtabilir.

        HANBOK'UN SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMI

        Hanbok, sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda Kore kültürünün ve değerlerinin bir yansımasıdır. Özellikle Joseon Hanedanı döneminde (1392–1897), hanbok'un tasarımı ve kullanımı, Konfüçyüsçü değerlerle şekillenmiştir. Bu dönemde hanbok, bireyin sosyal statüsünü, cinsiyetini ve yaşını belirten bir araç olarak kullanılmıştır.

        MODERN ZAMANDA HANBOK

        Günümüzde hanbok, geleneksel bayramlar, düğünler ve özel törenlerde giyilmekle birlikte, modern tasarımcılar tarafından günlük kullanıma uygun hale getirilmiştir. K-pop sanatçıları ve Kore dizileri, hanbok'un modern versiyonlarını tanıtarak, genç nesiller arasında yeniden popülerlik kazanmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca, Güney Kore hükümeti, hanbok'un tanıtımı için 21 Ekim'i Hanbok Günü ilan etmiş ve hanbok'u Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanımıştır.

        Kaynak: Vam, Asia Society, Korean Culture Center

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