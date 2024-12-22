Renée Kathleen Zellweger, emekli olmaktan vazgeçti

55 yaşındaki ABD'li oyuncu Renée Kathleen Zellweger, emekli olmaya karar vermişti vermesine ama gelen teklifle keskin bir U dönüşü yaptı. Zellweger; 'Bridget Jones' serisinin yeni filmi 'Bridget Jones: Mad About the Boy' için kamera karşısına geçerek emeklilik kararını erteledi.

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Renée Kathleen Zellweger'in teklif edilen yüksek ücretten dolayı emekli olmaktan vazgeçtiği düşünülüyor. Zira; yeni filmden ne kadar kazanacağı bilinmese de söylenenlere göre; ücreti, Brad Pitt ve Tom Cruise gibi film başına servet kazanan isimlerle eşit seviyede olacak. Ayrıca; filmin gişesinden de pay alacak.