Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Renault'un Megane modelinin satış fiyatı 116 bin 550 TL'den başlıyor.

2019 Model

Tavsiye Edilen

Anahtar Teslim Liste Fiyatı Touch 1.3 Tce 140 bg 149.700 ₺ Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 159.700 ₺ Icon 1.3 Tce EDC 140 bg 170.800 ₺

SEDAN 2019 Model

Tavsiye Edilen

Anahtar Teslim Liste Fiyatı Joy 1.6 16V 115 bg 116.550 ₺ Joy 1.5 dCi 90 bg 160.250 ₺ Joy Plus 1.5 dCi 90 bg 163.050 ₺ Joy 1.5 dCi EDC 110 bg 163.100 ₺ Joy Plus 1.5 dCi EDC 110 bg 165.900 ₺ Touch 1.2 Tce EDC 130 bg 158.600 ₺ Touch 1.5 dCi 110 bg 167.700 ₺ Touch 1.5 dCi EDC 110 bg 167.700 ₺ Icon 1.2 Tce EDC 130 bg 167.750 ₺ Icon 1.5 dCi 110 bg 180.300 ₺ Icon 1.5 dCi EDC 110 bg 180.300 ₺

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Megane'nın benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor.

Renault'un bir diğer modeli Clio ise 90 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

2019 Model

Tavsiye Edilen

Anahtar Teslim Liste Fiyatı Joy 0.9 TCe 90 bg 90.900 ₺ Joy 1.2 75 bg 90.900 ₺ Joy 1.2 TCe EDC 120 bg 128.100 ₺ Joy 1.5 dCi 75 bg 118.500 ₺ Touch 1.2 TCe EDC 120 bg 132.550 ₺ Touch 1.5 dCi 90 bg 138.050 ₺ Touch 1.5 dCi EDC 90 bg 145.800 ₺ Icon 1.2 TCe EDC 120 bg 137.000 ₺ Icon 1.5 dCi 90 bg 142.500 ₺ Icon 1.5 dCi EDC 90 bg 150.250 ₺

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.