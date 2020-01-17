Renault'a göre 2020'de dünya pazarı küçülecek Türkiye büyüyecek

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Son günlerde eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya'daki ev hapsinden Beyrut'a kaçması ile gündeme gelen Fransız otomotiv üreticisi Renault, 2020 yılında dünya otomotiv pazarının yüzde 3.4 düşeceği tahmininde bulundu.

Söz konusu azalmanın Çin ve İran pazarlarından kaynaklanacağı öngörüde bulunan Fransız üretici, 2019'da Avrupa'da pazarındaki satışlarını yüzde 1.3 oranında artırırken, Çin'de ise satışlarında yüzde 17.2 azalma yaşadı.

Renault'un Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Pasifik bölgesindeki satışları ise yüzde 19.3 oranında daraldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın iki önemli pazarından biri olan Arjantin'de satışlar yüzde 44.5 oranında, Türkiye'de ise yüzde 26.5 oranında azaldı.

Renault’un Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Olivier Murguet, 2020'de Avrupa, Rusya ve Çin pazarında gerileme beklediklerini kaydederken, Türkiye ve Brezilya pazarlarında büyüme beklediklerini vurguladı.

Murguet, 2020'de elektrikli otomobil satışlarında ise yüzde 70 artış beklediklerinin de altını çizdi.

Renault'un Fransız rakibi PSA, 2019'da küresel satışlarının yüzde 10 düşerek 3.49 milyon adeti bulduğunu bildirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Renault'un 20 yıllık ittifak ortağı Nissan ile yolları ayıracağı iddia edilmiş, fakat çok geçmeden bu iddia şirket tarafından yalanlanmıştı.