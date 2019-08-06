Mersin'de yaşayan 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, 2003 yılında 42 saatle sahibi olduğu ancak Kanadalı bir sanatçının 134 saat 5 dakikaya yükselttiği "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu 160 saate çıkartmayı hedefliyor.

AA'nın haberine göre uzun yıllardır müzik sektöründe olan Kızılkaya, 2003 yılında İstanbul'da 42 saat bateri çalarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Kızılkaya'nın "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekoru, aradan geçen yıllarda çeşitli sanatçılar tarafından geçildi. Rekorun son sahibi, 2015 yılında 134 saat 5 dakikalık süreyle Kanadalı sanatçı Steve Gaul oldu.

Rekorunu yeniden elde etmek için Guinnes'e başvurularını tamamlayan ve onay alan Kızılkaya, çalışmalarını Mersin'deki bir stüdyoda sürdürüyor.

Mezitli Belediyesi ile Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Mersin İl Başkanlığı tarafından desteklenen Kızılkaya, rekor denemesine 24 Ağustos'ta Mezitli ilçesinde başlayacak.

"160 SAAT BATERİ ÇALMAYI DENEYECEK"

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren müziğe hevesinin olduğunu ve yaklaşık 40 yıldır bateri çaldığını söyledi.

Bu mesleği en iyi şekilde taçlandırmak istediğini ifade eden Kızılkaya, yeniden rekor denemesi yapmayı 2015 yılından beri düşündüğünü ifade etti.

Rekoru kırabileceğine inandığını aktaran Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Madem bu işi yapıyorum sonunun mutlu ve kutlu olmasını istiyorum. Önceki yıllarda 42 saatlik bir rekorum var. Daha sonra 2 bin 80 metrede balonda bateri çalma dünya rekorum var. 2015 yılında Kanadalı meslektaşım 134 saat bateri çalarak en uzun süre aralıksız bateri çalma rekorunun yeni sahibi oldu. Ben Türküm. Coğrafya ve sınırlar değişiyor. Değişmeyen tek şey bayrağın dalgalandığı Guinnes Rekorlar Kitabı. Londra'da bulunan merkeze müracaatımızı gerçekleştirdik. Gerekli evraklar geldi. Bu doğrultuda 160 saatlik bir rekor denememiz olacak. Sonuç iyi olacak. Bu hedef 2015'te başlayan bir süreç. Sadece davul başında geçen bir süreç değil. Beynin odaklanması için çok büyük emekler sarf edilen bir süreç. Işığınız, yemeğiniz, içmeniz, uyumanız ve antrenmanlarınız. Çalışmamızı bu rekorla tamamlayacağız."

Kızılkaya, çevresindeki insanların kendisine inandığını ve bunun da ayrı bir güç verdiğini belirtti.

Rekor denemesinde Türk müzik motiflerini işleyeceğini vurgulayan Kızılkaya, "Dünya türkü dinlesin. Bu rekor denemesiyle aynı zamanda müziğimizi tanıtacağız. Şarkılar ortalama 3 dakika olacak. Toplamda 2 bin 500 şarkı çalacağız. Bazı şarkıları 2 veya 3 kez çalacağım. Heyecan var. Bazen çıkmaza düşüyorum ama her sabah kalktığımda 'rekor benim' diyorum. O beni yukarıya taşıyacak." dedi.

MÜZSAN Mersin İl Başkanı Orgül Günaydın ise Kızılkaya'nın bu rekoru kırabileceğine inandıklarını ve herkesten destek beklediklerini dile getirdi.