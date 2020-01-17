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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),2019 yılına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki konut satışları geçtiğimiz yılın altında bir performans göstererek, 1 milyon 348 bin 729 adede gerilerken, kadınların konut satışındaki payı ise yükselmeye devam etti. Gayrimenkul danışmanlığı şirketi Coldwell Banker tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Konutta Kadının Gücü Araştırması'nın sonuçlarına göre, 2019 yılında Türkiye’de yapılan konut satışlarının yüzde 31.16’sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

3 YILDIR DÜZENLİ OLARAK ARTIYOR

TÜİK’in konut satışındaki cinsiyet bazlı istatistikleri 2014 yılından bu yana yayınlandığını ifade eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Buna göre kadınların Türkiye’deki konut satışındaki payı 2019 yılında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu oran 2017 yılından bu yana sürekli olarak artış gösterse de bu oranın hâlâ dünyanın gelişmiş ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz” dedi.

İLK KEZ BİR İL YÜZDE 40 BARAJINI AŞTI

2019 istatistiklerine göre, oran olarak kadınların Türkiye’de en fazla konut satın aldığı ilin üst üste altıncı kez Balıkesir olduğunu dile getiren Gökhan Taş, “Balıkesir’de geçtiğimiz yıl el değiştiren yaklaşık 29 bin konutun 11 bin 725’i kadınlar tarafından satın alınırken, kadınların toplam satıştaki payı yüzde 40.34 oldu. Böylece Türkiye’de ilk kez bir şehirde söz konusu oran yüzde 40’ı geride bıraktı. Balıkesir’in ardından Türkiye’de ikinci sırada yer alan ilimiz Çanakkale olurken, onu Burdur takip etti. İlk 10’da yer alan diğer iller ise şöyle sıralandı: Edirne, Muğla, Tunceli, Giresun, Kilis, Niğde ve Denizli.”

DOĞU İLLERİ LİSTENİN SON SIRALARINDA

İlk 10’a Doğu ve Güneydoğu’dan giren tek ilin Tunceli olduğunu; Karadeniz Bölgesi’ni de tek başına Giresun’un temsil ettiğini sözlerine ekleyen Gökhan Taş şöyle devam etti: “Listenin son sıralarına baktığımızda ise Doğu illerinin ağırlığını görüyoruz. 2019 verilerine göre, kadınların yüzdesel olarak en az konut satın aldığı il yüzde 17.35 ile Ağrı olurken, onu yüzde 18.34 ile Bitlis ve yüzde 19,91 ile Muş takip etti. Siirt, Şırnak, Kars, Bingöl, Bayburt, Van ve Erzurum, kadınlara konut satış oranının düşük olduğu diğer iller arasında yer alıyor.”

5 YILDA YÜZDE22.5 ARTTI

Araştırmada öne çıkan diğer detaylar ise şöyle:

- TÜİK, sitesinde 2014 yılından bu yana cinsiyete göre istatistiklere yer veriyor. 2014 yılında yüzde 29.5 olan kadınlara konut satış oranı, 2015 yılında yüzde 29.6’ya çıktıktan sonra 2016 yılında yüzde 29,2’ye; 2017 yılında ise yüzde 29.1’e gerilemişti. Söz konusu oran 2018 yılında yüzde 30.6’ya ulaşırken, 2019 yılında yakalanan yüzde 31.16’lık oran ile söz konusu verilerin yayımlandığı dönemde en yüksek seviyeye ulaşıldı.

- 2014 yılında Türkiye genelinde kadınlara konut satışı 343 bin 209 olarak gerçekleşirken, söz konusu rakam 2019 yılında 420 bin 276’ya ulaştı. Yani aradan geçen beş yılda kadınların konut alımı yüzde 22.5 arttı.

- Kadınlara konut satışında 2019 yılının şampiyonu olan Balıkesir, 2014 yılından bu yana altı yıldır bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Balıkesir’de kadınlara konut satış oranı 2014 yılında yüzde 38.7; 2015 yılında yüzde 39; 2016 yılında yüzde 38,.7; 2017 yılında yüzde 37.5, 2018’de ise yüzde 39.7’ye ulaştı. Bu oran 2019 yılında ise yüzde 40’ı aşarak yeni bir rekora işaret etti.