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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu, Uber'in Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'ini devralmasına onay verdi

        Rekabet Kurulu, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren TYG Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları Anonim Şirketinin (Trendyol GO) hisselerinin yüzde 85'nin, Uber Technologies, Inc. (Uber) tarafından devralma işlemini onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:05 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:05
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        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
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        Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden söz konusu devir işlemine ilişkin açıklama yapıldı.

        Buna göre, Kurul, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85'inin Uber tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

        Anılan işlemle UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren şirketin, Türkiye'de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması öngörülüyor.

        Uber tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağını dikkate alarak işleme izin verdi.

        Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol Go platformunda, 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor.

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