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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu'ndan MACFit satışına onay: 420 milyon dolarlık devir - İş-Yaşam Haberleri

        420 milyon dolarlık devir: Rekabet Kurulu'ndan MACFit satışına onay

        Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan MACFit spor salonlarının Benefit Systems'e devredilmesi onaylandı. Anlaşma 420 milyon dolar bedelle gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:26
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        Rekabet'ten MACFit satışına onay
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        Rekabet Kurulu spor zinciri MACFit’i de bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’nin Polonya merkezli Benefit Systems S.A.’ya devrine onay verdi.

        420 MİLYON DOLARLIK DEVİR GERÇEKLEŞTİ

        Kararla birlikte Polonya merkezli Benefit Systems, Mars Spor’un tüm hisselerini devralacak.

        420 milyon dolar bedelle gerçekleşeceği açıklanan anlaşma, Türkiye’deki fitness sektörü açısından önem teşkil ediyor.

        Türkiye genelinde 121 adet MACFit markalı fitness salonu bulunan Mars Spor, özellikle büyük şehirlerde 2010 yılında Esas Holding ve özel sermaye fonu Actera Group’tan aldığı yatırımlarla adından söz ettirdi.

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