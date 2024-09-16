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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu'ndan Mars Entertainment Group'a soruşturma - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu'ndan Mars Entertainment Group'a soruşturma

        Rekabet Kurulu, sinema gösterimi sektöründe faaliyet gösteren Mars Entertainment Group AŞ (MARS) ile Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:50
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        Rekabet Kurulu'ndan iki sinema şirketine soruşturma
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        Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, MARS'ın sinema gösterim hizmetleri pazarındaki hakim durumunu yapım ve dağıtım hizmetleri pazarında kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

        Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları yeterli bularak MARS ile Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

        Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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