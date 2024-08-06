Rekabet Kurulu, 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 12 hazır beton üreticisi hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın, bazı hazır beton üreticilerinin satış fiyatını belirlemek, bölge-müşteri paylaşımı yapmak üzere bir anlaşma/uyumlu eylem ile bilgi değişimi içinde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütüldüğü bildirilerek, bu süreçte 5 hazır beton üreticisine uzlaşma talebiyle 65 milyon 125 bin 619 lira idari para cezası uygulandığı ve soruşturmanın söz konusu şirketler açısından kapatıldığı anımsatıldı.

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12 şirket için sürdürülen soruşturmada, Ankara'da faaliyet gösteren Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. AŞ, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento San. ve Tic. AŞ, SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Şerbetci İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kanun'un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığına işaret edilen açıklamada, teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara'da faaliyet gösteren bazı teşebbüslerce bölge/müşteri paylaşımı yapmak, satış fiyatı tespit etmek, rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle Kanun'un ihlal edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: