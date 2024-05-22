Reisi için Kum'da cenaze töreni
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İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Kum kentinde cenaze merasimi düzenlendi.
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Geçit töreniyle başlayan cenaze merasimine binlerce kişi katıldı.
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Reisi ve Abdullahiyan'ın yanı sıra Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi’nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi’nin cenazeleri bu sabah Tebriz kentinde düzenlenen töreninin ardından başkent Tahran’a getirildi.
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Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na getirilen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi.
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Cenazeler havalimanına indirildiğinde bando takımı Çağrı filminin müziğini çaldı.
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Karşılama töreninin ardından Reisi ve beraberindeki 7 kişinin cenazeleri Tahran’dan Kum kentine götürüldü.
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Kentte binlerce İranlı cenazeleri karşılamak için Fatıma-i Masume Türbesi'nde toplandı. Cenazeler dualar eşliğinde türbe içerisine getirilmesinin ardından Cemkeran Camii’ne götürülerek cenaze töreni düzenlendi.
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Yarın Tahran Üniversitesi'nde ülke lideri Ali Hamaney'in kıldıracağı cenaze namazı sonrası, Reisi ve beraberindekiler için Azadi Meydanı'nda tören düzenlenecek.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.