Fenerbahçelilerin uzun süredir beklediği sol bek transferi gerçekleşiyor! Ligue 1 ekiplerinden Reims'in başkanı Jean-Pierre Caillot, sarı-lacivertli taraftara müjdeyi verdi! Caillot, Ghislain Konan transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fildişi Sahilli oyuncuyla sözleşme uzatmak istediklerini belirten Caillot, 26 yaşındaki sol beke gelen teklifi kabul ettiklerini belirtti. Lunion'da yer alan habere göre Başkan Caillot, "Fenerbahçe'nin teklifini gayet iyi bulduk. Elbette Konan'ın da teklifi kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Reims, Konan'a 4 milyon Euro bonservis bedeli öderken yerel basına göre Fenerbahçe bu transfer için Fransız ekibine 1,5 ya da 2 milyon Euro gibi bir meblağ ödeyecek.

Sol bekte oynayan Fildişi Sahilli oyuncu bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu.