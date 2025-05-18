Rehin bırakıldı, katledildi! Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!

Yıl 2003. İstanbul sokakları kasım ayının ilk günlerinde hareketliydi. Her kasım ayında müzik kanalları ve radyo kanallarında çalınan ‘Aylardan Kasım’ adlı meşhur şarkı bir polis aracının radyosunda bir kez daha çalınıyordu. Gelen telsiz sesi şarkının kısılmasına neden oldu. İstanbul haber merkezi '45 45 acil olarak Ayazağa ormanlık alanına geçin. Ex bir kadın bulunmuş. Gerekli çalışmaları yapıp bize bilgi verin tamam’ dedi. Radyonun sesini kısıp telsiz anonsunu dinleyen 45 45 kod adlı ekip ‘Tamam merkez Gayrettepe’den o bölgeye geçiriyoruz’ dedi. 45 45 cinayet masasının deneyimli uzmanlarından Hasan Arslan ve ekibinin kod numarasıydı.

KİMLİKSİZ BİR KADIN CESEDİ

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Gelen ihbara göre o dönem Şişli’ye bağlı olan Ayazağa ormanlık alanında bir kadın cesedi bulunmuştu. İlçe ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri de olay yerine hızla yol almıştı. Cinayet dedektifi Arslan ve ekibi olay yerine vardığından tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Genç kadının gövdesinden açılan yara ürkütücüydü. Olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından kadının üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Kim olduğu bilinmiyordu.

REKLAM 4 KİLOMETRELİK ALAN ÇALIŞMASI O yıl İstanbul’da birçok önemli cinayet meydana geldi. Bu olay da önemli bir cinayet vakası olarak yerine aldı. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Arslan o günü şöyle anlattı: "Kadın bıçaklanarak öldürülmüştü. Ama bu bıçak normal bir bıçak değildi. Komando bıçağı ile öldürüldüğünü düşündük. İzler öyle geniş görülüyordu. Üzerinden kimlik çıkmadı. Ekip arkadaşlarımla kadının bulunduğu bölgede bir çember oluşturduk ve alan çalışması yaptık. Bu tür olaylarda alan çalışması yapılır. Olayla bağlantılı bir bulgu ve delil bulunabilir mi diye. Yaklaşık 4 kilometre ilerde kırılmış ve kıvrılmış bir banka kartı bulduk. Bu banka kartı üzerinde bir kadın ismi yazıyordu. Bu kart maktulümüze ait olabilirdi. Hemen incelemeye aldık." FİLM GİBİ BİR HAYATI ÇIKTI Bulunan banka kartından yola çıkan cinayet dedektifleri, kadının kimlik bilgilerine ulaştı. 21 yaşında olduğu belirlenen genç kadın kimdi? Kimlerle bağlantılıydı? Kim tarafından ve neden öldürülmüştü? Tüm bu soruların cevabını Arslan ve ekibinin yapacağı çalışmalar ortaya çıkartacaktı.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Arslan SERİ KATİLİN ADAMIYLA EVLİ ÇIKTI Arslan, her cinayette olduğu gibi bu cinayette de kurban giden kadının profilini detaylı incelediklerini belirterek “Gerçekten kısacık hayatında çok şey yaşayan bir genç kız olduğunu gördük. Genç yaşta evlenmiş ve küçük bir çocuğu vardı. Evlendiği kişiye baktık. Kocası cezaevindeydi. Kocasının Anadolu Yakası'nda seri cinayetler işleyen bir seri katilin adamı olduğunu gördük. Ve o suçlardan dolayı cezaevine girmişti. Bu cinayetin bu çeteyle bağlantısı var mıydı? Yok muydu onu araştırmaya başladık. Kadının kocası cezaevine girdikten sonra kimlere takılıyordu. Bir isme ulaştık. Bu isim de seri katilin çetesiyle bağlantısı vardı.” dedi. REKLAM ZİNCİRLEME BAĞLANTILAR Bu kişi Dursun adlı biriydi. Bu isim genç kadının irtibatta olduğu kişiydi. Ve kayıplara karışmıştı. Önce katil zanlısının o olduğu sanıldı. Dursun adlı kişi de sabıka kaydı olan biriydi. Derinleşen çalışmalarda zincirleme bağlantılar elde edildi. Dursun adlı kişinin Hüseyin adlı bir kişiyle sık sık görüştüğü belirlendi. Hüseyin adlı kişi de oto hırsızlığından sabıkalı bir isimdi. Yapılan istihbarat çalışmalarında olay günü Ayazağa ormanlık alanda genç kadının Hüseyin ve yanında birkaç kişiyle görüştüğü belirlendi. Genç kadının en son görüştüğü kişi Hüseyin’di. Birinci şüpheli artık Hüseyin’di.

3 AY SONRA YAKALANDI Hüseyin adlı kişinin peşine düştüklerini bir yandan da dursun adlı kişiyi aradıklarını belirten cinayet uzmanı Arslan, 3 ay sonra katil zanlısının yakalandığını belirtti. Oto hırsızlık suçundan sabıkalı olan şüpheli Hüseyin kişi Kadıköy Fikirtepe’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İNANILMAZ OLAY Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheli cinayeti itiraf etti. Cinayetin itirafı akılalmaz bir olayı ortaya çıkardı. Kan donduran ayrıntılara göre, Hüseyin adlı kişi, bir minibüsü çalarak, daha sonra aracı o dönemin parasıyla 1,5 milyar karşılığında Hasan adlı birine satmak için verdi. Hasan adlı kişi de aracı bir müşteriye vermek isteyen genç kadının arkadaşı Dursun’a verdi. Aradan bir süre geçince parasını alamayan Hüseyin, Hasan’ı arayıp parasını istedi. Hasan da aracı Dursun adlı bir kişiye verdiğini söyledi. Bu ikili Dursun’u arayıp buluşmak istedi. REKLAM GENÇ KADINI KIZ KARDEŞİ OLARAK REHİN BIRAKTI Buluşmaya genç kadınla birlikte gelen Dursun, aracı Ali isimli birine sattığını ve parayı teslim alacağını belirterek "Ben aracın parasını size getireceğim bu benim kız kardeşim alın sizde rehin kalsın ben parayı getirene kadar" dedi. Bu şoke eden olayın ardından genç kadın Dursun adlı kişinin kız kardeşi olarak sabıkalı Hüseyin’in eline rehin bırakıldı.

PARA GELMEDİ ÖLDÜRÜLDÜ Para gelmeyince Hüseyin adlı kişi sinirlendi. Genç kadın da Dursun adlı kişinin kız kardeşi olmadığını ‘Kız kardeş rolüne’ para karşılığında girdiğini söyledi. Ayazağa ormanlık alanda yaşanan bu olayda tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Hüseyin adlı kişi komando bıçağıyla genç kadını defalarca bıçakladı. ROLÜ SONU OLDU Genç kadın 21 yıllık kısa yaşantısına filmlere konu olacak bölümler sığdırmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre mübaşir babasının baskılarına dayanamayan genç kadın, olaydan 2 yıl önce evden kaçtı. Arkadaşlarının evlerinde kaldığı bu dönemde tanıştığı Yılmaz adlı kişiye aşık oldu. Ancak Yılmaz, gasp ve cinayet olaylarıyla adını duyuran kanlı bir seri katilin şebekesinin elemanıydı. Bu gerçeği bilerek onunla evlendi. Genç kadın 5 aylık hamileyken eşi işlediği bir suçtan cezaevine konuldu. Genç kadın, baba evine sığındı ve çocuğunu doğurdu. Yavrusuyla huzurlu bir yuva kurmaya çalışan genç kadın, ekonomik sıkıntılar çekmeye başladı. Bir yandan kocasının yer aldığı çeteyle ilişkisini sürdüren genç kadın, çetenin diğer elemanı Dursun’un oto hırsızlarından aldığı araç karşılığında ‘Kız kardeş rolünü’ para karşılığında kabul etti. İşte bu rol onun sonunu getirdi.

Bir kadın cinayetinde inanılmaz detaylar ortaya çıktı. Bu cinayeti kısa sürede çözen Arslan ve ekibi birçok önemli cinayet dosyasını da çözerek Cinayet büro Amirliği’ne damga vuran isimlerden biri oldu.