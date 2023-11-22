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        Haberler Sağlık Regl sancısı artık korkunuz olmasın! Bu 5 çay vücudunuzu rahatlatacak!

        Regl sancısı artık korkunuz olmasın! Bu 5 çay vücudunuzu rahatlatacak!

        Regl sancısı, kadınların menopoza girene kadar her ay yaşadığı yaygın bir problemdir. Regl sancısı, kramplar, mide bulantısı, baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu sancıları doğal yollarla azaltabilmek mümkün. İşte rahatlatacak 5 bitki çayı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:45
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        • 1

          Regl sancısı, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında hormon seviyelerindeki değişiklikler, stres, yorgunluk, beslenme alışkanlıkları ve bazı hastalıklar yer alabilir. Regl sancısı için çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi, masaj, egzersiz ve bitkisel tedavi yer alır. Regl sancısı için faydalı olabilecek 5 çay şunlardır:

        • 2

          ADA ÇAYI

          Adaçayı çayı, antispazmodik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir bu sayede, kas kramplarını gevşetmeye ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olarak regl sancısı belirtilerini hafifletir.

        • 3

          REZENE ÇAYI

          Rezene çayı, gaz giderici ve kramp giderici özelliklere sahiptir ve bunun yanında mide kramplarını ile şişkinliği gidermeye yardımcı olarak regl sancısı belirtilerini hafifletir.

        • 4

          PAPATYA ÇAYI

          Papatya çayı, sakinleştirici ve ağrı kesici özelliklere sahiptir ve regl sancısı kramplarını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, papatya çayı, stresi azaltarak regl sancısı belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur.

        • 5

          IHLAMUR

          Ihlamur çayı, antispazmodik özelliklere sahiptir ve kas kramplarını gevşetmeye yardımcı olarak regl sancısı kramplarını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, ıhlamur çayı, ağrı kesici özelliklere sahiptir.

        • 6

          MELİSA ÇAYI

          Melisa çayı, sakinleştirici ve ağrı kesici özelliklere sahiptir bu sayede stresi azaltmaya ve ağrıları hafifletmeye yardımcı olarak regl sancısı belirtilerini azaltır.

          Bu çayları regl sancısı döneminde günde birkaç kez tüketebilirsiniz. Çayları hazırlamak için bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı kurutulmuş bitkiyi ekleyin ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından, çayın tadını çıkarın.

          Bu çayları tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Özellikle, bazı rahatsızlıkları olan kişilerin bu çayları tüketmeden önce doktorlarına danışması gerekir.

        • 7

          REGL SANCISI NEDEN OLUR?

          İki tür adet sancısı vardır; Primer dismenore, Sekonder dismenore.

          Adet sancısı genelde vücudunuzun normal menstrüasyon aşamasının bir yan etkisi olarak kendini gösterir. Buna Primer dismenore denir. Bazı araştırmalara göre ise; adet sancısının başka bir rahatsızlıktan dolayı olabileceğini de ortaya koymaktadır. Buna da Sekonder dismenore denir.

          Bunlara örnek vermek gerekirse:

          • Servikal darlık
          • Endometriozis
          • Uterin fibroidleri
          • Adenomyozis
          • Pelvik inflamatuar hastalık
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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