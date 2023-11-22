Regl sancısı artık korkunuz olmasın! Bu 5 çay vücudunuzu rahatlatacak!

MELİSA ÇAYI

Melisa çayı, sakinleştirici ve ağrı kesici özelliklere sahiptir bu sayede stresi azaltmaya ve ağrıları hafifletmeye yardımcı olarak regl sancısı belirtilerini azaltır.

Bu çayları regl sancısı döneminde günde birkaç kez tüketebilirsiniz. Çayları hazırlamak için bir bardak sıcak suya bir tatlı kaşığı kurutulmuş bitkiyi ekleyin ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından, çayın tadını çıkarın.

Bu çayları tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Özellikle, bazı rahatsızlıkları olan kişilerin bu çayları tüketmeden önce doktorlarına danışması gerekir.