Regl konusundaki sessizliği bozan oyun! BizBize genç kızlara yol gösterecek

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Serra Barlas, 11-14 yaş arası kız çocuklarına regl (menstruasyon) dönemiyle ilgili doğru bilgileri vermek ve bu süreçte onların sağlıklı ve bilinçli olmalarını sağlamak için BizBize Kutu Oyunu tasarladı.

Oyunla Türkiye'de menstruasyon konusundaki tabuları yıkmak, genç kızların biyolojik süreci daha iyi anlamalarını ve yönetmelerini desteklemeyi amaçlayan Barlas, "Oyun, dört ana kategoriye (regl olmak, hijyen ürünleri ve bakım, empati ve duygular, regl tabuları ve mitler) ayrılmış 40 karttan oluşuyor ve 2-5 oyuncuyla oynanıyor" dedi.

Serra Barlas Oyunun, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıdığını söyleyen Barlas, ""BizBize" kutu oyununun temel hedefi, 11-14 yaş arası kız çocuklarına regl süreci hakkında doğru ve kapsamlı bilgi vererek, bu süreci normalleştirmektir. Oyun, genç kızların bu biyolojik süreci utanmadan ve korkmadan yaşamalarını sağlamayı, aynı zamanda toplumda regl hakkında konuşmanın doğal bir şey olduğunu kabul ettirmeyi amaçlıyor. "BizBize", bu yaş grubundaki kız çocuklarının doğru bilgiye ulaşmalarını ve regl sürecini özgüvenle yönetebilmelerini sağlayarak, geleceğin güçlü ve bilinçli kadınlarını yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedefliyor. Ayrıca oyunun satışından elde edilecek gelirin, menstrual ürünlere erişimi olmayan kız çocuklarına destek olmak ve tüm kadınlara yönelik açık kaynaklı bir platform oluşturmak için kullanılması amaçlanıyor" ifadelerini kullandı. REKLAM BizBize, psikiyatristler, oyun terapistleri, psikologlar ve rehber öğretmenler eşliğinde oynanıyor. Barlas, "Oyun 2-5 kız çocuğuyla oynanıyor. Oyunda alanında uzman kişilerden (psikiyatristler, oyun terapistleri, psikologlar ve rehber öğretmenler) destek alınıyor. Bu mentörler, oyunun akışı boyunca çocuklara rehberlik ederek doğru bilgilerin aktarılmasını sağlayarak, oyun sırasında ortaya çıkabilecek sorulara yanıt veriyor. Mentörlerin varlığı, çocukların hem güvenli bir ortamda oyun oynamalarını hem de regl sürecini anlayarak, bilinçli bir şekilde yönetebilmelerini sağlıyor. Bu şekilde, "BizBize" oyunu sadece bir oyun olmanın ötesine geçerek eğitici bir deneyim de sunuyor" dedi.

OYUN NASIL OYNANIYOR? Oyundaki dört farklı kategorideki tüm kartların açılması gerekiyor. Tüm kartların açılması için oyun matına portal noktaları yerleştirilerek oyuncuların eksik kart renklerine ulaşmaları hedefleniyor. Grup olarak oynanan BizBize kutu oyunu, oyuncuların bir grup halinde regl konusu hakkında birlik olabileceklerini ve akran paylaşım ortamı yaratmayı hedefliyor. Oyun başlarken oyuncular piyonlarını seçtikten sonra, oyun matının ortasında bulunan başlangıç noktasına piyonlarını yerleştiriyor.

Zar atan ilk oyuncu çıkan sayıya göre, oyun içerisindeki dört ana konu kategorisine göre istediği yönde ilerlemeye başlıyor. Bu kategoriler oyundaki bilgilerin konularını oluşturuyor. Kırmızı renkler regl olmak; sarı renk hijyen ürünleri ve bakım; pembe renk empati ve duygular; yeşil renk ise regl tabuları ve mitler hakkında. Her kategoriden toplam 10 olmak üzere 40 kart bulunuyor. Ayrıca, her kategoride iki doğru-yanlış ve iki soru kartı bulunuyor. Bu tarz aksiyon kartları, oyun akışına heyecan ve bilgi aktarımı deneyimi sunuyor.

Prof. Dr. Özlem Er Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Er, bu oyunun getireceği avantajlar konusunda şunları söyledi: "Proje, toplumumuzda tabu konulardan olması dolayısıyla bilgi paylaşımı eksikliği yaşanan aylık adet döngüsü konusunu ele alıyor. Kutu oyunu formatında tasarlanan proje, adet döngüsü hakkındaki yanlış bilinenleri ortaya çıkarıyor, hedef kitlesi olan 11-14 yaş arasındaki genç kızların, bilimsel ve pratik bilgilerle karşılaşmalarını sağlıyor. Projenin en önemli katkısı ise adet döngüsü konusunun tabu olmaktan çıkarılması ve kutu oyunu formatı ile bilgi ve deneyim paylaşımına aracılık etmesi."