Ala Tokel, bir açıklamasında; "Evlendiğim kişi umuyorum Bertuğ olur" demiş, parmaklarına eş yüzük takmışlardı. Nişanlandıklarının sanılması üzerine Tokel;

"Yüzük beraberliğimizin ve aşkımızın simgesi olarak taktık, aile arasında bir şey değil" diyerek nişanlanmadıklarını dile getirmişti.