Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel ayrıldı
Bir süredir aşk yaşayan milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, ayrıldı. Tokel, Yıldırım'ı telefon ve sosyal medyadan engellediğini açıkladı
- 1
Fransa'nın Rennes kulübünde oynayan 21 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Özgür bir süredir, kendisinden 8 yaş büyük olan sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyordu.
- 2
Ala Tokel, bir açıklamasında; "Evlendiğim kişi umuyorum Bertuğ olur" demiş, parmaklarına eş yüzük takmışlardı. Nişanlandıklarının sanılması üzerine Tokel;
"Yüzük beraberliğimizin ve aşkımızın simgesi olarak taktık, aile arasında bir şey değil" diyerek nişanlanmadıklarını dile getirmişti.
- 3
Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'in birlikteliği uzun sürmedi.
-
- 4
Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan ikiliden Ala Tokel, imalı bir mesaj yayımladı; "Buradan da engellendin koçum."