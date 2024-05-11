Regl ağrısına ne iyi gelir? Adet sancısıyla baş etmenin 6 yolu!

Şişkinlik, dengesiz ruh hali, bitmeyen abur cubur yeme isteği ve nereden çıktığını anlamadığınız sivilceler... Regl döngüsü kadın bedeni için sadece bebek açısından değil, kadın sağlığı açısından da oldukça önemli bir devinimi simgeler. Ancak düzenli adet görmek kadınları ne kadar mutlu ediyorsa regl sancısı o kadar mutsuz ediyor...