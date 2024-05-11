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        Haberler Sağlık Bunları Biliyor muydunuz Regl ağrısına ne iyi gelir? Adet sancısıyla baş etmenin 6 yolu!

        Regl ağrısına ne iyi gelir? Adet sancısıyla baş etmenin 6 yolu!

        Kadın vücudu ergenliğe girdiği ilk andan itibaren biyolojik olarak her ay kendini doğum yapmaya hazırlıyor. Adet döngüsü olarak adlandırılan bu eylemin en sancılı dönemi pek çok kadın için regl kanamasının başladığı ilk gün. Kendisini bir bebeği yaşatmak için hazırlayan rahim kaslarının regl sürecinde kasılması regl sancısı duyulmasına neden oluyor. Peki ama regl sancısını hafifletmenin yolu yok mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:58
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        • 1

          Şişkinlik, dengesiz ruh hali, bitmeyen abur cubur yeme isteği ve nereden çıktığını anlamadığınız sivilceler... Regl döngüsü kadın bedeni için sadece bebek açısından değil, kadın sağlığı açısından da oldukça önemli bir devinimi simgeler. Ancak düzenli adet görmek kadınları ne kadar mutlu ediyorsa regl sancısı o kadar mutsuz ediyor...

        • 2

          Gelin, adet sancısını azaltmaya yardım edecek önerilere beraber bakalım!

        • 3

          SICAK SU TORBASI

          En kolayı ve en yaygını sıcak su torbası! Kasık bölgenizi sıcak tutarak rahim kaslarınızın gevşemesini sağlayabilir, dolayısıyla ağrıya neden olan kasılmaların yaşanmasını önleyebilirsiniz.

        • 4

          KÜÇÜK EGZERSİZLER YA DA KARIN BÖLGESİNE MASAJ!

          Ağrıya neden olan şeyin rahim kaslarının kasılması olduğunu artık biliyorsunuz. Şimdi bu kasları rahatlatmak için kasık bölgesinize hafif hafif masaj yapmayı ya da çıkıp güzel bir yürüyüş yapmayı deneyin!

        • 5

          BİTKİ ÇAYLARI

          Stresi azaltan ve rahatlatan bitki çayları bu dönemde işinize yarayabilir. Papatya, rezene ya da ıhlamur çayı regl ağrınız olduğunda başvuracağınız yöntemler arasında olabilir.

        • 6

          STRESİ AZALTIN!

          Regl döneminde stresi nasıl azaltacağınızı bilemeyebilirsiniz, vücudunuzun yaşadığı dönüşüm duygu durumunuz üzerinde de etki bırakır ancak bu dönemde sizi mutlu edecek şeylere yönelmeniz ve stres seviniyenizi azaltmanız kaslarınızın gevşemesine yardım edecektir. Nefes egzersizlerini ya da basit esneme hareketlerini deneyin!

        • 7

          AĞRI KESİCİ İLAÇLAR...

          Regl sancısı bazı kadınlarda çok şiddetli seyredebilir. Böyle durumlarda bir hekimden görüş alarak ağrı kesici ilaç kullanmayı düşünebilirsiniz.

        • 8

          BESLENME DÜZENİNİ GÖZDEN GEÇİRİN

          Regl döneminde vücudunuz çok fazla ödem toplayacağı için bu süreçte ödem yapacak besinlerden kaçınmalı, Anti-inflamatuar ağırlıklı besinleri tercih etmelisiniz.

        • 9

          AMAN DİKKAT!

          Sürekli ve aşırı şiddetli regl ağrısı daha ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Eğer uzun süredir ağrılı geçen regl dönemleri yaşıyorsanız bir jinekoloğa görünmeniz faydalı olacaktır.

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