REGAİP KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.”