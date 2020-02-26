26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Regaip Kandili'niz hayırlara vesile olsun... Hayırlı kandiller! Tüm İslam alemi yarın idrak edilecek Regaip Kandili için hazırlıklar yapıyor. Camilerde yapılan özel ibadetlerin yanı sıra oruç tutmak da kandil günlerinin önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Kandil günleri uzakta olan sevdiklerinize kendiniz hatırlatabileceğiniz resimli Regaip Kandili mesajları haberimizde...
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2020 - RESİMLİ
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Regaib kandiliniz mübarek olsun.
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek gecenizi kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan dilerim. Kandiliniz Mübarek Olsun.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için. Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaib kandiliniz mübarek olsun.
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