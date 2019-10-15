15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Reflü ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sağlık sorunu. 10 kişiden 2’sinde refü semptomları oluşu hastalığı masaya yatırmak için önemli bir neden. Tedavinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde yemek borusu kanseri riskinin arttığını gösteren araştırmalar var. Bir yıl önce yapılan bir çalışma ise reflü ilaçlarının bilinçsiz ve uzun kullanılmasının mide kanseri riskini artırabileceğine işaret ediyor. Hastalığın risk faktörleri arasında obezite de bulunuyor ve reflü hastalığında obez olanların yemek borusu kanseri riskinin, olmayanlara göre 4 -5 kat daha yüksek olduğu belirtiliyor. Florence Nightingale Ataşehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Koçak HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu’na hastalığa dair önemli bilgiler veriyor. İşte izleyeceğiniz videodan satır başları.
*10 kişiden 2’sinde reflü semptomları görülüyor, neden?
*Mide hastalıklarında artış hangi nedenlerle gerçekleşiyor?
*20’li yaşlarda reflü semptomları olan gençlerimizin sayısı niçin artıyor?
*Reflü yapan nedenler neler?
*Reflünün alarm semptomları hangileri?
*Orta kulak iltihabı hangi sebeple reflüye yol açabilir?
* “Kalbinde sorun var” diye anjiyo yaptıran hastaların asıl sorunu reflü olabilir mi?
*Çocuklarda tekrerlayan faranjit ve öksürük reflüye işaret edebilir mi?
*Alerjik astımı olduğunu düşünen hastalar asıl sorunun reflü olabileceğinin farkında mı?
*Yaş arttıkça reflüye bağlı komplikasyon artışında en korkulan nedir?
*Endoskopi, reflü tanısında olmazsa olmaz mıdır?
*Hangi hastalara endoskopi yapmak gerekir?
*Yaşam tarzı değişiklikleri, hangi 100 hastanın 50’sinde işe yarar?
*Reflü ilaçlarının kullanımında neden dikkatli olunmalıdır?
*Reflü ilaçlarının yan etkileri nelerdir?
*Reflü ilaçları mide kanseri riskini artırır mı?
*Az suyla ilaç yutmanın ve içtikten sonra hemen uzanmanın sakıncaları nelerdir?
*Reflünün cerrahi tedavisinin yerini alacak endoskopik yöntemler hangileridir?
*Yemek borusu kanserine davetiye çıkartabilecek ihmaller nelerdir?
*Reflü hastalığında obez olanların yemek borusu kanseri riskinin olmayanlara göre 4-5 kat yüksek olduğu doğru mudur?
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