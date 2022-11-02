'Refik Anadol: Denetimsiz' MoMA'da

Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un yeni çalışmalarının yer aldığı 'Refik Anadol: Denetimsiz' başlıklı sergi 19 Kasım 2022-5 Mart 2023 tarihleri arasında New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) sanatseverlerle buluşacak.
Dünya sanat çevreleri NFT eserlerin 'sanat eseri' olup olmadığını tartışırken ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'dan güzel bir haber geldi. Dijital eserleri dünyanın birçok ülkesinde sanatseverlerle buluşturan, NFT olarak yüzbinlerce dolara alıcı bulan Anadol'un 'Refik Anadol: Denetimsiz' adlı çalışması 19 Kasım'da New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) açılacak.
New York Times'ta sergiyle ilgili çıkan haberi paylaşan Refik Anadol, "Çok heyecanlıyım. Birçok sanatçının hayali bu, Bildiğim kadarıyla ilk defa bir Türk MoMA’da kişisel bir sergi yapıyor, hem de NFT konusunda..." dedi.
Anadol, geçen yıl müzenin halka açık arşivinden 138 binden fazla materyali kullanarak yapay zeka yardımıyla 'Makine Halüsinasyonları' adını verdiği eserini yaratmıştı. NFT olarak satışa çıkan bu çalışmanın parçalarından bazıları 200 bin dolara alıcı bulmuştu.
MoMA küratörleri Michelle Kuo ve Paola Antonelli bu başarılı işbirliğinin ardınan Refik Anadol'u bir sergi için Moma'nın arşivlerinin kapısını ardına kadar açtı. Sergide üç yeni parçası yar alacak. Müzenin zemin katında yer alan Gund Lobby'de 24x24 metrelik bir medya duvarı, teknoloji, yaratıcılık ve modern sanat arasındaki kesişme noktasında sürekli olarak yeni formlar üretecek.
Serginin küratörü Michelle Kuo, projenin fiziksel ile sanal, gerçek ile gerçek dışı arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendireceğini belirtip ekliyor: “Genellikleyapay zeka, dünyanın gerçekçi temsillerini sınıflandırmak, işlemek ve oluşturmak için kullanılır. Buna karşılık Anadol'un işi vizyoner düşleri, halüsinasyonları ve irrasyonelliği araştıroyr, modern sanatın ve sanatın kendisinin alternatif bir anlayışını ortaya koyuyora."
Refik Anadol'un MoMA sergisi 5 Mart 2023'e kadar sürecek.
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