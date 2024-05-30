Refah'taki Philadelphia Koridoru neden önemli?

REKLAM advertisement1

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen Philadelphia Koridoru, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır boyunca 14 km uzunluğunda ve 100 m genişliğinde bir kara şeridi.

İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor Haberi Görüntüle

Bu koridor, Mısır ve İsrail'in 1948'de İsrail'in kurulmasından bu yana otuz yıl süren çatışmaları sona erdiren1979 Camp David Anlaşmaları sırasında bir tampon bölge olarak kuruldu.

Temel amaç, Mısır ile Gazze Şeridi arasında silah ve malzeme dolaşımını engellemek ve Filistinlilerin Refah sınır kapısından Mısır'a geçişini sıkı bir şekilde kontrol etmekti.

İsrail 2005 yılında Gazze'den tek taraflı olarak çekilme kararı almış, Mısır tarafındaki koridorun kontrolünü komşusuna devretmişti. Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçmişti.

Hamas'ı 'yok etmek' amacıyla Gazze'yi bombalayan İsrail, sadece liderlerini ortadan kaldırmayı değil, aynı zamanda Hamas'ın askeri altyapısını da yok etmeyi amaçlıyor. Bunlar arasında kilometrelerce uzunluktaki tüneller de var.

REKLAM

MISIR'IN POZİSYONU NEDİR? Mısırlı bir kaynağın The New Arab'a verdiği bilgiye göre Kahire, savaşın başından beri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısıyla koridora operasyon başlatma arzusunu sezdi ve İsrail'i bunu uluslararası anlaşmaların ihlali olarak göreceği konusunda uyardı. Buna rağmen İsrail güçleri Philadelphia Koridoru'nu kullanarak Karm Abu Salem (İsrail tarafındaki Kerem Şalom) geçidi yakınlarında operasyonlar düzenledi. Gazze nüfusunun özellikle Sina'ya zorla göç ettirilmesini reddeden, ancak İsrailli komşusuna ve Amerikalı müttefikine tamamen sırtını dönemeyen Abdülfettah El Sisi rejimi, hem Hamas'ın içinden çıktığı Müslüman Kardeşler'e bir hayli mesafeli, hem de koridorun kontrolünü kaybetmeyi kabul etmiyor.

"TAVİZ VERMEYİZ" İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 30 Aralık 2023 tarihinde düzenlediği basın toplantısında "Philadelphia Koridoru bizim elimizde ve kontrolümüzde olmalıdır. Bunun dışındaki hiçbir düzenleme İsrail tarafından kabul edilmeyecektir" demişti. Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana, bu toprak koridoru sorunu bir kez daha İsrail için bir güvenlik meselesi haline geldi.