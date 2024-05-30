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        Haberler Dünya Refah'taki Philadelphia Koridoru neden önemli?

        Refah'taki Philadelphia Koridoru neden önemli?

        Gazze'nin Mısır sınırı boyunca uzanan yolu, İsrail'in yürüttüğü savaşta bir kez daha stratejik bir mesele haline geldi. "Philadelphia Koridoru" adıyla bilinen tampon bölgenin İsrail tarafından ele geçirilmesiyle Gazze'nin Mısır'la olan son bağı da kopmuş oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:14
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        Philadelphia Koridoru neden önemli?
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        "Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen Philadelphia Koridoru, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır boyunca 14 km uzunluğunda ve 100 m genişliğinde bir kara şeridi.

        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
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        Bu koridor, Mısır ve İsrail'in 1948'de İsrail'in kurulmasından bu yana otuz yıl süren çatışmaları sona erdiren1979 Camp David Anlaşmaları sırasında bir tampon bölge olarak kuruldu.

        Temel amaç, Mısır ile Gazze Şeridi arasında silah ve malzeme dolaşımını engellemek ve Filistinlilerin Refah sınır kapısından Mısır'a geçişini sıkı bir şekilde kontrol etmekti.

        İsrail 2005 yılında Gazze'den tek taraflı olarak çekilme kararı almış, Mısır tarafındaki koridorun kontrolünü komşusuna devretmişti. Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçmişti.

        Hamas'ı 'yok etmek' amacıyla Gazze'yi bombalayan İsrail, sadece liderlerini ortadan kaldırmayı değil, aynı zamanda Hamas'ın askeri altyapısını da yok etmeyi amaçlıyor. Bunlar arasında kilometrelerce uzunluktaki tüneller de var.

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        MISIR'IN POZİSYONU NEDİR?

        Mısırlı bir kaynağın The New Arab'a verdiği bilgiye göre Kahire, savaşın başından beri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısıyla koridora operasyon başlatma arzusunu sezdi ve İsrail'i bunu uluslararası anlaşmaların ihlali olarak göreceği konusunda uyardı. Buna rağmen İsrail güçleri Philadelphia Koridoru'nu kullanarak Karm Abu Salem (İsrail tarafındaki Kerem Şalom) geçidi yakınlarında operasyonlar düzenledi.

        Gazze nüfusunun özellikle Sina'ya zorla göç ettirilmesini reddeden, ancak İsrailli komşusuna ve Amerikalı müttefikine tamamen sırtını dönemeyen Abdülfettah El Sisi rejimi, hem Hamas'ın içinden çıktığı Müslüman Kardeşler'e bir hayli mesafeli, hem de koridorun kontrolünü kaybetmeyi kabul etmiyor.

        "TAVİZ VERMEYİZ"

        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 30 Aralık 2023 tarihinde düzenlediği basın toplantısında "Philadelphia Koridoru bizim elimizde ve kontrolümüzde olmalıdır. Bunun dışındaki hiçbir düzenleme İsrail tarafından kabul edilmeyecektir" demişti.

        Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana, bu toprak koridoru sorunu bir kez daha İsrail için bir güvenlik meselesi haline geldi.

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