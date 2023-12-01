Reeskont faizi artırıldı

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TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde yıllık uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yüzde 41,75 olarak tespit edildi.

Yürürlük Tarihi Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%) 31.12.2022 9,75 10,75 24.06.2023 15,75 16,75 01.09.2023 25,75 26,75 28.09.2023 30,75 31,75 01.11.2023 35,75 36,75 01.12.2023 40,75 41,75

1 Kasım 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 35,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 36,75 olarak uygulanıyordu.

Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.