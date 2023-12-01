Reeskont faizi artırıldı
TCMB reeskont iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını 500 baz puan yükseltti. Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75'e çıkarıldı
TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde yıllık uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yüzde 41,75 olarak tespit edildi.
1 Kasım 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 35,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 36,75 olarak uygulanıyordu.
Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.