'Reels Recap'le 2022 özeti tek paylaşımda

2022'nin sonlarına gelirken Spotify, Apple Music, Youtube Music ve Reddit gibi birçok farklı uygulama kullanıcılarına özel yıl boyu yapılanlar değerlendirmesi ve özeti paylaşma imkânı sunuyor. Instagram da bir kez daha bu uygulamalardan bir tanesi oldu.

Geçtiğimiz yıl ilk kez hikâyeler için 'Yıl Özeti' özelliğini devreye alarak 10 tanesini bir araya getirme özelliği sunan Instagram, bir kez daha kullanıcıların paylaşılabilir yıl sonu içeriği oluşturması için uygulama içi bir yöntem sunan popüler sosyal ağ uygulaması, kullanıcıların arkadaşlarıyla ve takipçileriyle paylaşmak için kendi 2022 hatıralarını oluşturmalarına izin veren yeni bir Reels şablonunu kullanıma sunduğunu duyurdu.

Bu yeni seçenek ile kullanıcılar, sanatçı ve yapımcı Bad Bunny, DJ ve yapımcı DJ Khaled, veya Stranger Things yıldızı Priah Ferguson'dan anlatımlı bir şablon seçerek 2022 'Recap Reel'lerini özelleştirebiliyorlar. Yıl içerisinde çekilmiş en iyi fotoğraflarını derleyerek arkadaşlarla ve takipçilerle paylaşmak üzere yıl özeti oluşturulabiliyor.

Kullanıcılar, uygulamanın ana sayfasında kendilerini yeni şablona götürecek yeni bir "2022 özet makaranızı oluşturun" istemini görmeye başlayacaktır. Veya başlamak üzere 2022 özet şablonunu seçmek için Makaralar sekmesine gidebilirsiniz.