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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Red Bull, Sergio Perez'le yollarını ayırdı - Motor Sporları Haberleri

        Red Bull, Sergio Perez'le yollarını ayırdı

        Formula 1 ekiplerinden Red Bull, Meksikalı pilot Sergio Perez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 21:25 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:25
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        Red Bull'dan Sergio Perez kararı!
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        Sergio Pérez'in Red Bull'daki Formula 1 macerası sona erdi. Meksikalı pilot ile takım, karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırma kararı aldı. Red Bull'un, Pérez'in yerine Liam Lawson'ı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

        Son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilen Pérez, Abu Dabi Grand Prix'si sırasında kontratındaki yeni adımları görüşmek üzere görüşmeler yapıyordu. Red Bull'un sunduğu elçilik rolü teklifine rağmen, Pérez bu teklifi reddederek sözleşmesini tamamen sonlandırmayı seçti.

        "UNUTULMAZ BİR DENEYİMDİ"

        Sergio Pérez, ayrılık açıklamasında, "Oracle Red Bull Racing ile geçirdiğim dört yıl için son derece minnettarım. Böyle bir takımla yarışmak benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Birlikte tarihi başarılar elde ettik, rekorlar kırdık ve bu süreçte muhteşem insanlarla tanıştım." ifadelerine yer verdi.

        Haziran ayında imzaladığı iki yıllık sözleşmeye rağmen, Red Bull'un performansından memnun olmaması nedeniyle alternatif pilot arayışına girmesi, Pérez'i farklı kariyer seçeneklerini değerlendirmeye yönlendirdi. Formula 1'de boşta kalan koltuk bulunmasa da, Pérez'in gelecekte başka yarış projelerinde yer alma ihtimali konuşuluyor.

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