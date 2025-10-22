Habertürk
        Recep Uçar: Gol atmak dışında her şeyi yaptık - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: Gol atmak dışında her şeyi yaptık

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-0 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından, "Gol atmak dışında her şeyi yaptık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 23:43 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:43
        "Gol atmak dışında her şeyi yaptık"
        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

        "ENTERESAN İSTATİSTİKLER ELDE ETTİK"

        Deneyimli teknik adam, karşılaşma sonrası üzüntüsünü dile getirerek, "Böyle maçlardan sonra konuşması kolay olmuyor. Ne söyleyeceğimi inanın bilmiyorum. Enteresan istatistikler elde ettik, maç boyunca oyunu kontrol ettik. Maçın ilk yarısında Beşiktaş bir kere ceza sahamıza girdi, o da yediğimiz goldeki kornerdi." dedi.

        "GOL ATMAK DIŞINDA HER ŞEYİ YAPTIK"

        Takımının istatistiksel olarak üstün olmasına rağmen skor anlamında karşılığını alamadığını belirten Uçar, "Gol atmak dışında her şeyi yaptık. 62 kez orta yaptık, 27 kez rakip ceza sahasına girdik, 17 korner kullandık. Beşiktaş'ı ilk yarı hiç ceza sahamıza sokmadık ama futbol böyle bir oyun… Rakip Beşiktaş, sizi cezalandırır. Anları iyi oynayamadık. Şanssızlık da var ama bu tamamen şanssızlıkla açıklanamaz." ifadelerini kullandı.

        "BEŞİKTAŞ TARİHİNDE BİR ANADOLU TAKIMINA..."

        Recep Uçar sözlerini, "Beşiktaş tarihinde bir Anadolu takımına böyle istatistik vermemiş olabilir ama 2-0 kazandı. Üzgünüz." diyerek tamamladı.

        Habertürk Anasayfa