Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı 2019 yılı komedi türündeki Recep İvedik 6 filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Sef

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

Lorraine Kadye - Zouya

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

RECEP İVEDİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 3 Eylül 2018'de başladı. Çekimlerin bir bölümünün Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında yapılacağı duyuruldu.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. ... Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur.