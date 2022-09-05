6 filmlik bir seriden oluşan Recep İvedik, Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınıyor. Filmin başrollerini Şahan Gökbakar, Orkan Varan ve Deniz Ceylan paylaşıyor. Her filmin kendi içinde başka bir konu işlense de genel olarak seri, Recep İvedik'in başından geçen komik olaylar üzerinden şekilleniyor. Peki, serinin bir parçası olan Recep İvedik 5 filminin konusu nedir, Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Tüm detaylarıyla Recep İvedik 5...