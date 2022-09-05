Recep İvedik 7: konusu ve yayın tarihi

Recep İvedik 7 konusu nedir? Ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik 7 oyuncuları kimdir? Recep İvedik 7 çekimleri ne zaman başladı? İşte, filmden görüntüler

Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan Recep İvedik serisine bir film daha geliyor. Birçok kere gişe rekoru kıran serinin yeni filmi Recep İvedik 7'den birçok görüntü yayınlanmıştı. Peki, Recep İvedik 7'nin konusu nedir, Recep İvedik 7 vizyon tarihi nedir ve kimler oynuyor? Detaylar haberimizde...

RECEP İVEDİK 7 DISNEY PLUS'TA YAYINLANACAK

2008 yılında ilk kez vizyona giren Recep İvedik serisinin yedinci filmi için Haziran ayında çekimler başlamıştı. Serinin diğer filmleri gibi, Recep İvedik 7’de de yönetmen koltuğuna Togan Gökbakar oturuyor. Recep İvedik 7 filmi, serinin diğer filmlerinden farklı olarak bu kez Disney Plus’ta yayınlanacak.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şehir hayatından ve maddi koşullardan uzaklaşmak isteyen Recep, yakın arkadaşı Nurullah ile babaannesinden miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Bu sırada köye ve civar ormanlara zarar verecek bir projenin olduğunu öğrenir. Recep, köylüler ile iş birliği yaparak bu projeye karşı gelmeyi amaçlar.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?

Şahan Gökbakar’ın başrolü çektiği filmde, Gökbakar’a: Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Recep İvedik 7 için henüz tam bir tarih açıklanmadı. Filmin 2023 yılında yayınlanması bekleniyor.