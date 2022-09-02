Recep İvedik ekranlara dönüyor!

Yıllar önce çekilmiş olmasına rağmen hala popülaritesini kaybetmeyen, Şahan Gökbakar'ın senaristliğini üstlendiği Recep İvedik serisinin ikinci bölümü, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 2 hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NE?

Tek yakını babaannesi olan Recep İvedik, ziyarete gittiği sırada babaannesinin istekleri ile karşı karşıya kalır. İvedik'in artık yapması gereken iki görev vardır. Bunlardan birincisi evlenmek, ikincisi ise iş bulmaktır. Recep İvedik bu görevleri yerine getirmek için çaba gösterse de eline yüzüne bulaştırır. En sonunda holding sahibi kuzeni Hakan ile bir araya gelir.